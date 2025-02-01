تفعيل خدمة مكالمات الفيديو عبر واتساب بين السعودية ومصر

تُعدّ مكالمات الفيديو عبر تطبيق واتساب متاحة في مصر دون قيود، حيث يمكن للمستخدمين إجراء واستقبال هذه المكالمات بحرية.

وتتيح هذه الخاصية للمستخدمين الاتصال بأصدقائهم وأفراد عائلاتهم بسهولة ودون أي تكاليف إضافية، حتى لو كانوا في دول مختلفة.

وتعتمد المكالمات على اتصال الإنترنت، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات الفيديو بمجرد توفر اتصال جيد بالإنترنت.

أما في المملكة العربية السعودية، فقد شهدت خدمات المكالمات الصوتية والمرئية عبر واتساب تقلبات على مر السنين. في عام 2016، تم حجب هذه الخدمات بسبب قوانين محلية. وفي عام 2019، عادت الخدمة للعمل لفترة قصيرة قبل أن تتوقف مجددًا.

حتى تاريخ اليوم، 1 فبراير 2025، لا تزال مكالمات الفيديو عبر واتساب محظورة في السعودية. يُعزى ذلك إلى سياسات تنظيمية تهدف إلى دعم خدمات الاتصالات المحلية وضمان الامتثال للمعايير الأمنية.

للتواصل بين مصر والسعودية عبر مكالمات الفيديو، يمكن استخدام تطبيقات بديلة مثل سكايب أو زووم، التي قد تكون متاحة في كلا البلدين. مع ذلك، يُنصح دائمًا بالتحقق من أحدث المعلومات حول سياسات التطبيقات في كل دولة، نظرًا لإمكانية تغيّر اللوائح بمرور الوقت.

يرجى ملاحظة أن استخدام شبكات VPN لتجاوز القيود المفروضة على التطبيقات قد يكون مخالفًا للقوانين المحلية في بعض البلدان، لذا يُفضل الالتزام بالأنظمة المعمول بها.