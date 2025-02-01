اتحاد جدة يعبر عقبة الخلود برباعية في دوري روشن السعودي

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره فريق الخلود بنتيجة 4/3 في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الاتحاد والخلود

وانطلقت صافرة بداية مباراة الاتحاد والخلود برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل ايكونج الهدف الأول في الدقيقة 15 صنع كويادو وعاد ماوليدا بالهدف الثاني في الدقيقة 23 وسجل العبود الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 35 وسدد بيرجوين ضربة جزاء في الدقيقة 45 وانتهى الشوط الأول 2/2.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة والخلود وسجل كادش ثالث أهداف الاتحاد في الدقيقة 47 وعاد بيرجوين بالهدف الرابع والثاني له في الدقيقة 63 وسجل ماوليدا الهدف الثالث للخلود في الدقيقة 90 وحاولوا التعادل لكن انتهت المباراة 4/3.