محافظ شمال سيناء: خطة مبنية على أسس علمية لإدخال المساعدات إلى غزة

كشف اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أنه لدينا غرفة أزمة بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية من أجل اليوم الذي سيفتح فيه معبر رفح لإدخال المساعدات إلي غزة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يقدم حلقة خاصة من أمام معبر رفح ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لدينا خطة مبنية علي أسس علمية ودقيقة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

واستكمل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن آلاف الشاحنات دخلت من معبر رفح إلى كرم أبو سالم والعوجة ويتم تفريغها ونقلها للشعب الفلسطيني.

وقال: زرت مخازن الهلال الأحمر المصري ورأيت حجم العمل الكبير، حيث تم إنشاء مخازن إضافية لاستقبال أي كميات من المساعدات.

ولفت إلى أن مصر استقبلت برا وبحرا وجوا المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيرا إلى أنه لا توجد حاليا أي إعاقة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وشدد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، على أن إدخال المساعدات إلي قطاع غزة ترجمة حقيقية لفرض الإرادة السياسية المصرية.