نتائج مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم 1446 هـ.. ما هي الاختبارات المقررة؟

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، تقريرًا يفيد بانتهاء المؤسسة من إجراء الاختبارات التحريرية الإلكترونية لمشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم الحج لعام 1446 هـ - 2025 م.

وقد خاض هذه الاختبارات 1227 مرشحًا للإشراف على حج الجمعيات الأهلية، حيث أجريت وفق معايير شفافة ومنضبطة لضمان نزاهة الاختيار، نظرًا لأهمية دور المشرف في نجاح منظومة الحج. وقد تم إعداد أسئلة الاختبار من قبل لجنة مختصة من مجلس الأمناء، حيث شملت أسئلة دينية بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، إلى جانب أسئلة إدارية وسلوكية.

نتائج الاختبارات والمراحل القادمة

اجتاز الاختبارات بنجاح 630 مرشحًا، ومن المقرر أن يخضع هؤلاء لمقابلات شخصية تجريها اللجنة المختصة لاختيار 272 مشرفًا لموسم حج هذا العام.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد اعتمدت ضوابط اختيار المشرفين، حيث تقرر تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، على أن تكون 60% من المقاعد مخصصة للمشرفين ذوي الخبرة في الإشراف على حج الجمعيات الأهلية، بينما تم تخصيص 40% للمشرفين الجدد.

كما منحت الوزارة هذا العام فرصة أكبر للسيدات للمشاركة في الإشراف، حيث سُمح لهن بالتقدم وفق الضوابط التالية:

للمشرفات الجدد: ألا يقل العمر عن 50 عامًا.

للمشرفات ذوات الخبرة: ألا يزيد العمر عن 60 عامًا.

وسيتم اختيار المشرفين، سواء الجدد أو أصحاب الخبرة من الرجال والسيدات، عبر اختبارات تحريرية وشفوية تُجريها لجان متخصصة من مجلس أمناء المؤسسة.

شروط الترشح للإشراف على الحج

أوضح الأستاذ أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أن شروط الترشح للإشراف تشمل:

أن يكون المرشح عضو مجلس إدارة أو عضوًا عاملًا بإحدى الجمعيات الأهلية المقيدة وفق أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019.

أن يتمتع باللياقة الصحية والبدنية التي تؤهله لأداء المهام بكفاءة.

أن يكون لديه ثقافة دينية صحيحة تمكنه من الإشراف الفعّال على الحجاج.

اجتياز الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وفق معايير شفافة ودقيقة.

ألا يزيد سن المشرفين الجدد على 50 عامًا، وألا يزيد سن المشرفين ذوي الخبرة على 60 عامًا، ويتم حساب السن حتى 30 يونيو 2025.

برامج التدريب والتأهيل للمشرفين

بعد إعلان نتائج الاختبارات النهائية، ستعقد وزارة التضامن الاجتماعي برامج تدريبية متكاملة للمشرفين، تشمل:

ورش عمل حول المهام الموكلة للمشرفين في جميع مراحل رحلة الحج.

تدريبات متخصصة في مهارات التعامل مع الحجاج، وكيفية التصرف في المواقف المختلفة.

دورات في المعلومات الدينية المتعلقة بمناسك الحج.

تدريبات طبية لمساعدة الحجاج عند الحاجة.

تدريب المشرفين على استخدام التكنولوجيا خلال رحلة الحج، لتسهيل عمليات التنظيم والمتابعة.

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان اختيار مشرفين أكفاء قادرين على تقديم الدعم الكامل لحجاج الجمعيات الأهلية، بما يسهم في نجاح موسم الحج لعام 1446 هـ - 2025 م.