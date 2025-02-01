محافظ شمال سيناء: لا توجد معوقات لدخول المساعدات إلى غزة

توك شو
معبر رفح الجانب المصري
معبر رفح الجانب المصري

كشف اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أنه في المرحلة الأولى كان الاحتلال يعرقل دخول المساعدات بشكل سيئ جدا، ولكن حاليا تتدفق إلى غزة حاليا بنسبة 100% دون عوائق من الاحتلال الإسرائيلي.

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وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يقدم حلقة خاصة من أمام معبر رفح ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، أن أول يوم بعد وقف إطلاق النار كان هناك معوقات وتم حلها سريعا.

وأكد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أنه من اليوم الثاني لوقف إطلاق النار لا توجد معوقات لدخول المساعدات إلى غزة.

ووجه الشكر الهلال الأحمر المصري علي إدخال المساعدات لقطاع غزة، قائلا: لدينا 1500 متطوع في الهلال الأحمر المصري لدعم غزة.

وشدد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، على أن جزء كبير من المتطوعين في الهلال الأحمر المصري من فتيات وشباب سيناء ولديهم شجاعة كبيرة.

 

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