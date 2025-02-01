وظائف فى السعودية بمرتب 48 ألف جنيه.. اعرف شروط التقديم

وفرت وزارة العمل 95 فرصة عمل جديدة في الإمارات والسعودية، لمختلف التخصصات، يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العمل لتوفير فرص عمل للشباب المصري خارج مصر، وتعزيز التعاون بين مصر والدول العربية، بقيادة وزير العمل محمد جبران.

تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات الراغبين فى التقدم لـ فرص عمل، للعمل بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع أحد المجموعات التجارية، وأشارت إلى أن المرتبات تتراوح ما بين 3100 و3600 ريال سعودي.

فرص العمل المطلوبة

وأوضحت أن فرص العمل المطلوبة للعمل بالسعودية بالتخصصات الأتية:

- عدد 3 خباز حلواني.

- عدد 3 شيف جزارة.

- عدد 2 شيف أجبان.

- عدد 2 شيف أسماك.

أما عن كيفية التقديم، فيمكن للشباب الراغب في الالتحاق بهذه الفرص التقديم من خلال الينك التالي: https://forms.office.com/r/UKxtCtPikK، وذلك لمدة 5 أيام.

الشروط المطلوبة للتقدم:

- أن يكون المُتقدم حاصل على مؤهل لا يقل عن مؤهل متوسط.

- السن لا يقل عن 18 سنة.

- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الوظيفة.



مزايا تقدمها جهة التوظيف:

- توفير تأمين صحى.

- تأمين على الحياة.

- تذاكر سفر كل عامين.

وظائف الإمارات

أما في الإمارات، فستتوفر فرص عمل في نفس التخصصات مع زيادة في عدد الوظائف المطلوبة، وتشمل هذه الفرص:

25 خباز حلواني.

20 شيف جزارة.

20 شيف أجبان.

20 شيف أسماك.

تتراوح الرواتب لهذه الوظائف ما بين 3000 إلى 3900 درهم إماراتي شهريًا، حسب التخصص والخبرة.

شروط التقديم لوظائف وزارة العمل

ووفقًا لما أعلنته هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل، فإن هناك بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لهذه الفرص الوظيفية في كل من السعودية والإمارات، وتشمل الشروط ما يلي:

- مٌؤهل دراسي لا يقل عن متوسط.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

- خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال الوظيفة المتقدم لها.

- توفير تأمين صحي وتأمين على الحياة.

- تذاكر سفر كل عامين.