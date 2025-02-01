طائرة الزمالك تواصل انتصاراتها بفوز مثير على الطيران في الدوري الممتاز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره الطيران بثلاثة أشواط مقابل شوط، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور التمهيدي الثاني لبطولة الدوري الممتاز. 

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جاءت نتائج الأشواط كالتالي:- 25 - 18 لصالح الزمالك 25 - 19 لصالح الزمالك 27 - 25 لصالح الطيران 28 - 26 لصالح الزمالك ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك مع نظيره سموحة يوم الثلاثاء المقبل، على صالة الأخير بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

 ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية بجانب فرق: "الطيران ـ الاتحاد السكندري ـ سموحة ـ بتروجت ـ هليوبوليس". ويتكون الجهاز الفني لـ "طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، عبد الرحمن غانم إخصائيًا للتأهيل، حاتم قنديل مدلكًا، أحمد سالم مخططًا للأحمال، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات.

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