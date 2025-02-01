موعد فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل بمحافظة الجيزة للفصل الدراسي الأول 2025

فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل بمحافظة الجيزة

ازدادت معدلات البحث في الساعات الأخيرة حول فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية بمحافظة الجيزة للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025، وذلك بعد إعلان مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن بدء استقبال طلبات التظلم من يوم الأحد 2 فبراير 2025 ولمدة 15 يومًا.

وقد أكدت المديرية أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان الشفافية وإعطاء الطلاب وأولياء الأمور الحق في مراجعة الدرجات والتأكد من صحتها، مع إتاحة إمكانية استرداد الرسوم المدفوعة في حالة ثبوت أحقية الطالب في تعديل درجاته. في هذا المقال، سنوضح إجراءات التظلم، قيمة الرسوم، وطريقة السداد.

إجراءات تقديم التظلمات على نتائج الترم الأول 2025

لضمان سير عملية التظلم بشكل صحيح، يجب على ولي الأمر اتباع الخطوات التالية:

تسجيل المواد التي يرغب الطالب في التظلم من نتيجتها. سداد الرسوم المقررة وفقًا للنشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم. التوجه إلى الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة لدفع رسوم التظلم واستلام إيصال الدفع الرسمي. متابعة موعد الاطلاع على الأوراق ونتيجة التظلم من خلال الرابط الرسمي المخصص لذلك:

رابط التظلمات

قيمة رسوم التظلمات لصفوف النقل

حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة رسوم التظلمات بناءً على المرحلة الدراسية كالتالي:

من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي: 20 جنيهًا للمادة.

الصف الثالث الإعدادي: 35 جنيهًا للمادة.

الصف الأول والثاني الثانوي: 40 جنيهًا للمادة.

كما أكدت المديرية أنه في حالة ثبوت أحقية الطالب في التظلم وزيادة درجاته، فإنه يمكنه استرداد قيمة الرسوم التي تم دفعها نظير تقديم التظلم.

أهمية تقديم التظلم للطلاب وأولياء الأمور

يعد التظلم على نتائج الامتحانات حقًا مشروعًا للطلاب وأولياء الأمور، حيث يمنحهم فرصة مراجعة الدرجات والتأكد من صحتها، مما يسهم في تحقيق العدالة التعليمية. كما يتيح هذا الإجراء فرصة لاسترداد الحقوق في حال وجود أي أخطاء في رصد الدرجات، وهو ما يعكس حرص وزارة التربية والتعليم على ضمان الشفافية والنزاهة في تقييم أداء الطلاب.

رابط متابعة نتائج التظلمات

يمكن لأولياء الأمور والطلاب متابعة تسجيل التظلمات، الاطلاع على النتائج، ومعرفة مواعيد المراجعة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر الرابط التالي:

رابط متابعة التظلمات