استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على مدينة جنين

استشهد طفل فلسطيني وأصيب مدنيان آخران جراء استهداف الطيران الإسرائيلي للحي الشرقي من جنين شمال الضفة الغربية مع تواصل العدوان على المدينة ومخيمها لليوم الثاني عشر على التوالي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "استشهد الطفل أحمد عبد الحليم السعدي (14 عاما)، وأصيب مواطنان آخران، مساء اليوم السبت، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي، الحي الشرقي من مدينة جنين".

وذكرت الوكالة أن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين قرب ديوان السعدي في الحي الشرقي من جنين، ما أدى لاستشهاد الطفل السعدي وإصابة المواطنين الآخرين.

كما أفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها نقلت جثمان الطفل، وأسعفت المصابين الآخرين.

ونعت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين السعدي، موضحة أنه كان طالبا في الصف التاسع الأساسي في مدرسة ذكور عز الدين الأساسية في جنين.

وذكرت الوكالة أنه عقب مقتل الطفل السعدي، ارتفع عدد القتلى في محافظة جنين منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على المدينة ومخيمها قبل 12 يوما، ليصل إلى 20 قتيلا إضافة إلى العشرات من المصابين.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في 21 يناير الماضي عملية عسكرية في الضفة الغربية أطلق عليها اسم "السور الحديدي" مستهدفا فيها مدينة جنين ومخيمها معلنا أن الهدف "إحباط أنشطة مسلحة".

وتواصل القوات الإسرائيلية محاصرة المخيم بشكل كامل منذ 12 يوما، وتعرقل وصول الإسعاف إلى داخله كما تمنع الطواقم الصحفية من الدخول إليه للتغطية، وسط تدمير واسع للممتلكات العامة والخاصة وللبنية التحتية وحرق ونسف وتفجير المنازل والمنشآت.

كما تم اعتقال العشرات وإجبار عائلات على الإخلاء القسري من جنين ومخيمها.