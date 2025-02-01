طبيب الزمالك يكشف موقف المصابين قبل مباراة الإسماعيلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك موقف اللاعبين المصابين قبل مباراة الإسماعيلي القادمة في الدوري، حيث أكد أن محمود بنتايك تم الإطمئنان عليه، وهو حاليا مصاب بجرح في الوجه وسيتم عمل مراجعة طبية له غدًا واتخاذ قرار بنزوله للتدريبات يوم الإثنين.


وتابع أسامة في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك، أن مصطفى الزناري وناصر ماهر تم تكثيف البرنامج التأهيلي لهما وهناك إمكانية كبيرة للحاقهما بمباراة الإسماعيلي.

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واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن شيكابالا قام بالتدريب في الجيمانيزيوم اليوم ويتم تجهيزه لمباراة الإسماعيلي بعد إقتراب تعافيه من نزلة البرد

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