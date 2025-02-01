حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون الفوز بثنائية نظيفة على حساب نظيره أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز

وولفرهامبتون يفوز بثنائية على حساب استون فيلا في الدوري الإنجليزي

انطلقت المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت مكة المكرمة على ملعب " مولينيو"

بدأت المباراة قوية من جانب فريق وولفرهامبتون سيطرة واستحواذ على أحداث اللقاء

افتتح فريق وولفرهامبتون التسجيل مبكرًا تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 12 جاء عن طريق "جان ريسنير بلجارد

سدد فريق استون فيلا كرة مرت بجوار القائم كادت أن تكون هدف التعادل

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق وولفرهامبتون بهدف نظيف

شهد الشوط الثاني استحواذ وسيطرة دون جدوى من جانب لاعبي استون فيلا

إستمرت المحاولات من جانب لاعبي استون فيلا ولكن لم يتمكنوا من اختراق دفاعات وولفرهامبتون

عزز فريق وولفرهامبتون هدف التقدم في الدقيقة 90+7 جاء الهدف الثاني عن طريق "ماتيوس كونيا"

أحتسب حكم اللقاء 14 دقيقة وقت بدلًا من الضائع وانتهت المباراة بفوز وولفرهامبتون بهدفين دون رد

الفوز يرفع رصيد ولفرهامبتون إلي المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة من 24 مباراة ويتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 37 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز