لو حولت فلوس بالغلط.. الخطوات القانونية لاسترجاع تحويل خطأ على "إنستاباى"

إذا قمت بتحويل مبلغ مالي عن طريق الخطأ عبر تطبيق "إنستاباي"، يمكنك اتباع الخطوات التالية لاسترجاع أموالك:

التواصل مع البنك الخاص بك:

اتصل بخدمة عملاء البنك الذي تم من خلاله التحويل.

قدّم لهم تفاصيل المعاملة، مثل الرقم المرجعي، تاريخ ووقت التحويل، والمبلغ المحوّل.

اطلب منهم تقديم طلب يُعرف بـ "النوايا الحسنة" لاسترداد المبلغ من المستلم.

التواصل مع المستلم:

إذا كان المستلم معروفًا لك، حاول التواصل معه مباشرة وشرح الموقف، واطلب منه إعادة المبلغ.

التواصل مع دعم تطبيق "إنستاباي":

اتصل بفريق دعم "إنستاباي" عبر وسائل الاتصال المتاحة في التطبيق.

قدّم لهم تفاصيل المشكلة واطلب توجيهاتهم لحلها.

اتخاذ الإجراءات القانونية:



إذا رفض المستلم إعادة المبلغ أو لم تتمكن من التواصل معه، يمكنك اتخاذ الخطوات القانونية التالية:

تحرير محضر في مباحث الإنترنت.

تقديم الأدلة اللازمة، مثل إثبات التحويل، عدم وجود علاقة بينك وبين المستلم، وعدم استجابة المستلم لإعادة المبلغ.

انتظار نتائج التحقيق.

تقديم شكوى إلى البنك المركزي المصري:

إذا لم تُحل المشكلة عبر الخطوات السابقة، يمكنك تقديم شكوى رسمية إلى البنك المركزي المصري.

احتفظ بجميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بالمعاملة لدعم شكواك.

يذكر أن استرجاع الأموال قد يستغرق بعض الوقت، ويُنصح بالتحقق من صحة بيانات المستلم قبل إتمام أي عملية تحويل لتجنب مثل هذه المواقف.

أولًا: هل يمكن إلغاء عملية تحويل الأموال في انستاباي؟

حسب الموقع الرسمي لتطبيق انستاباي، لا يمكن إلغاء أو استرداد الأموال بعد نجاح عملية التحويل، ومع ذلك، توجد خطوات يمكن اتباعها لاسترداد المبالغ المحولة عن طريق الخطأ.