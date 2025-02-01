أتلتيكو مدريد ينتصر على ريال مايوركا ويقترب من صدارة الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان

نجح أتلتيكو مدريد في خطف ثلاث نقاط ثمينة من ريال مايوركا بالفوز عليه بثنائية نظيفة وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

أتلتيكو مدريد ينتصر على ريال مايوركا

وبهذه النتيجة، يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 48 نقطة بينما يظل ريال مايوركا في المركز السابع برصيد 30 نقطة.

بدأ الشوط الأول بسيطرة من جانب لاعبي أتلتيكو مدريد في أول نصف ساعة حتى تمكنوا من تسجيل الهدف في الدقيقة 26 عن طريق صامويل لينو الذي أطلق تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء لتستقر الكرة على يمين حارس مرمى ريال مايوركا.

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شن لاعبو ريال مايوركا الكثير من الهجمات على مرمى الروخيبلانكوس ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي الشوط بتقدم أتلتيكو مدريد بهدف نظيف. 

أما الشوط الثاني، فجاء متواضعا ومتعادلا من كلا الجانبين، حيث شن كلا الجانبين الكثير من الهجمات الخطيرة حتى نجح أنطوان جريزمان مجم أتلتيكو مدريد في خطف الهدف الثاني في الدقيقة 90 من عمر اللقاء لتنتهي المباراة بفوز الروخيبلانكوس على ريال مايوركا بهدفين نظيفين.

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