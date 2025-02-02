محمود عليم لـ الفجر الفني: أغنية 'مكرهتوش' ناتج قصة حقيقية..واتمنى تقديم فكرة غنائية يتبعها الناس بعد ذلك (حوار)

أغنية مكرهتوش ناتج قصة حقيقية لأصدقائي.

نازل بـ أغاني قوية لـ بسمة بوسيل متقلش عن "لا ثواني"

أعتقد موعد طرح أغنية "نور" بالتزامن مع عيد الحب.

اشتغلت فترة في حياتي مطرب، لكن مش مخطط حاليًا لهذا.

أغنية تيجي نتراهن عرفت الجمهور بالشاعر "عليم".

لم أراهن على أي أغنية،أنا بشتغل كويس جدًا للأخر والباقي على ربنا.

بتحدى نفسي ألا أكون نفس الشخص الذي كتب أمس.

اتمنى تقديم لون جديد بعيد عن الرومانسي ينجح ويتبعها الناس بعد ذلك.

دائما ما يترك الشاعر محمودعليم بصمة واضحة بكلماته عند تعاونه مع أي مطرب، لكن تعاوناته مع تامر عاشور من نوع خاص فبعد نجاحهم وتصدرهم التريند معًا بـ تيجي نتراهن وهيجيلي موجوع يعود إلينا مرة أخرى بـ مكرهتوش وهى إحدى أغاني ألبوم "ياه" لتامر عاشور الذي طرحه مؤخرًا لكن سرعان ما تتربع هذه الأغنية على عرش التريند بعد أيام من طرحها وحتى الآن.



وحاور الفجر الفني الشاعر محمود عليم ليكشف له تفاصيل فكرة أغنية مكرهتوش وما يسعى له في مشواره الغنائي الفترة المقبلة.

وإليكم نص الحوار:

من أين اتت فكرة أغنية مكرهتوش؟



هى ناتج قصة حقيقية لأصدقائي وكانت علاقة لا يعرفون أن ينسون بعضهم ومن هنا أتت الفكرة وتخيلتهم يقولون هذا الكلام لبعضهم البعض.



هل كنت متوقع تصدر الأغنية التريند ؟

لا لم اتوقع ولا عمري بتوقع التريند، ولكن بكون سعيد بأصداء الناس عليها عند سماعهم.



الأغنية درامية وأكثر ما نجح في هذا اللون تامر عاشور فهل كنت مقرر بعد الانتهاء منها أنها تكون من نصيبه ؟

عرضت الأغنية في البداية بالفعل على تامر عاشور ولم اكن متأكد من فكرة قبولها، ولكن الحمد لله قبلها تامر عاشور.

بمناسبة عودة بسمة بوسيل للغناء ومشاركتك معها في لا ثواني..فهل كانت الخطة أن تتعاون معها ؟

التقينا أنا وبسمة بوسيل قامت بسماع أكتر من أغنية كانت أولهم "لا ثواني" وفي أغاني أخرى اتمنى نشتغلها معًا، وهناك أغاني قوية ليها نازلة متقلش عن "لا ثواني".



صرحت أن هناك أغنية بعنوان "نور" من غناء محمد نور فهل سيتم طرحها بعد رمضان أم قبل ؟



اعتقد أن سيتم طرحها بالتزامن مع عيدالحب خلال الشهر الجاري.



ذكرت انك كنت تتمنى أن تكون مطرب فهل هناك خطة لأخذ تلك الخطوة وتقديم أغنية بصوتك ؟

كان هناك فترة في حياتي بشتغل مطرب بفنادق وأماكن غناء، وبحب العزف والغناء بحكم دراستي للمزيكا، لكن حاليًا مش مخطط لذلك نهائي.

ما الأغنية التي تعتبرها نقطة إنطلاقة بالنسبة لك في مشوارك؟

بالتأكيد تيجي نتراهن مع تامر عاشور هى من عرفت الجمهور بأن هناك شاعر يكتب بشكل جيد يسمى "عليم".



اغنية ‘هيجيلي موجوع’ كانت أغنية عام 2024 من joy award وبيلفورد فهل كنت متوقع نجاح تلك الأغنية ؟





مكنتش متوقع ذلك، وفي العادة لم أراهن على أي أغنية، أنا بشتغل كويس جدًا للأخر والباقي على ربنا.





من وجهة نظرك ما التحديات اللي بتواجهك كشاعر غنائي أثناء الكتابة ؟

بحاول طول الوقت وأنا بكتب إني أكون مش نفس الشخص الذي قام بالكتابة أمس ولا لسانه ولاطريقته وإن شاء الله الفترة الجاية هناك أغاني سيتم طرحها، كل فترة ربنا بيكرمني بأغنية تُبين اني شاعر لديه مفردات مختلفة مثل' مارس ابريل' مع أصالة، وهذا هو الشئ الذي اتحدى نفسي به يوميًا.



هل هناك لون جديد تتمنى أن تقدمه؟

اتمنى تقديم شكل جديد وينجح ويقال عليه إنه شكل جديد في الأغنية، تناول جديد مختلف، على سبيل المثال "تيجي نتراهن " و"هيجيلي موجوع" نجحوا لأنهم طريقة جديد في التناول من حيث أن يكون الشخص سماوي وقوي، فاتنمنى أن أقدم تناول جديد بعيد عن الرومانسي تكون فكراية جديدة تنجح والناس تتبعها بعد ذلك وهو ما أسعى لتحقيقه في مشواري بإذن الله.