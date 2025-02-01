أبرز مواصفات Redmi Note 14 Pro

شاومي تُطلق هاتف Redmi Note 14 Pro بمواصفات فائقة.. أعلنت شركة شاومي عن إطلاق هاتفها الجديد Redmi Note 14 Pro، الذي يأتي بمواصفات تقنية متقدمة تجعله من أبرز الهواتف في فئته. يتميز الهاتف ببطارية قوية بسعة 5110 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، مما يتيح للمستخدمين تجربة استخدام طويلة وأداءً مميزًا. كما يأتي بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.65 ودعم التثبيت البصري (OIS)، مما يضمن صورًا عالية الجودة وتفاصيل دقيقة.

أبرز مواصفات Redmi Note 14 Pro:

المعالج: يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 7300 Ultra بتقنية تصنيع 4 نانومتر، ما يوفر أداءً قويًا وكفاءة في استهلاك الطاقة.

الذاكرة والتخزين: يتوفر الهاتف بخيارات متعددة من الذاكرة العشوائية (RAM) بسعة 8 أو 12 جيجابايت، مع سعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

الشاشة: يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة ودقة 2712 × 1220 (1.5K)، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مما يضمن تجربة مشاهدة سلسة واستجابة سريعة.

الكاميرا الخلفية: نظام كاميرا ثلاثي يضم:

عدسة رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.65 ودعم التثبيت البصري (OIS).

عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بزاوية رؤية 120 درجة.

عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط التفاصيل الدقيقة.

الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة 20 ميجابكسل لصور سيلفي واضحة ومميزة.

البطارية والشحن: بطارية بسعة 5110 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، مع شاحن مرفق بنفس القدرة.

الحماية والمتانة: يتميز الهاتف بزجاج حماية Corning® Gorilla® Glass Victus® 2، وتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، مما يعزز من متانة الجهاز.

السعر والتوفر:

تم طرح هاتف Redmi Note 14 Pro في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 310 دولار أمريكي للنسخة التي تأتي بسعة تخزين 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت. يُعد هذا السعر تنافسيًا بالنظر إلى المواصفات المتقدمة التي يقدمها الهاتف، مما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في جهاز قوي بأداء متميز دون الحاجة لدفع مبالغ طائلة.