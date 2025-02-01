شروط فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين

فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين بالرقم الوطني خلال دقائق – دليلك الشامل!.. أصبح فتح حساب في بنك الخرطوم لعام 2025 أكثر سهولة ومرونة، حيث يمكن الآن للمواطنين السودانيين، سواء المقيمين داخل البلاد أو المغتربين، إنشاء حساباتهم المصرفية عبر الإنترنت باستخدام الرقم الوطني، دون الحاجة لزيارة الفروع.. فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين بالرقم الوطني خلال دقائق – دليلك الشامل! يُعَدُّ بنك الخرطوم من أبرز المؤسسات المصرفية في السودان، ويقدم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين:

العمر: يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا أو أكثر.

يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا أو أكثر. الجنسية: أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

أن يكون المتقدم سوداني الجنسية. الوثائق المطلوبة: توفير بطاقة هوية وطنية سارية المفعول أو جواز سفر ساري.

توفير بطاقة هوية وطنية سارية المفعول أو جواز سفر ساري. الإيداع الأولي: إيداع مبلغ لا يقل عن 10،000 جنيه سوداني كحد أدنى.

خطوات فتح الحساب عبر تطبيق "بنكك":

تحميل التطبيق: قم بتنزيل تطبيق "بنكك" من بنك الخرطوم على جهازك المحمول. إنشاء حساب جديد: افتح التطبيق واختر خيار "إنشاء حساب جديد". إدخال البيانات: املأ المعلومات المطلوبة، بما في ذلك الرقم الوطني، الاسم الكامل، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني. اختيار نوع الحساب: حدد نوع الحساب الذي ترغب في فتحه، سواء كان جاريًا أو توفيرًا. تحميل الوثائق: ارفع صورة واضحة لبطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر. تأكيد وإرسال: بعد مراجعة البيانات، اضغط على زر "إرسال الطلب".

بعد تقديم الطلب، سيقوم البنك بمراجعته، وعند الموافقة، سيتم إرسال رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية. يمكنك بعد ذلك إيداع المبلغ المطلوب لبدء استخدام حسابك والاستفادة من الخدمات المصرفية المتاحة.

مزايا فتح الحساب أونلاين:

سهولة الوصول: إمكانية فتح الحساب من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة لزيارة الفرع.

إمكانية فتح الحساب من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات مصرفية متكاملة: الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عبر تطبيق "بنكك"، مثل تحويل الأموال، دفع الفواتير، وشراء الكهرباء.

الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عبر تطبيق "بنكك"، مثل تحويل الأموال، دفع الفواتير، وشراء الكهرباء. أمان وموثوقية: يضمن البنك حماية بياناتك ومعاملاتك المالية بأعلى معايير الأمان.

للمزيد من المعلومات والتفاصيل، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم أو التواصل مع خدمة العملاء عبر الرقم 1913 داخل السودان أو +249 15 666 1000 من خارج السودان.