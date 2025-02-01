الحماية المدنية تسيطر علي حريق شقتين سكنيتين ببرج بالفيوم دون وقوع إصابات
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي حريق شب في أحدي الشقق السكنية بالدور الحادى عشر بأحد الابراج السكنية خلف موقف دمو وتطايرة عدة شزايا من النيران إلى بلكونة شقة أخرى أسفل التى تشتعل بيها النيران وتسببت فى اشتعال النيران بها، وذلك نتيجة ماس كهربائي تسبب في اشتعال النيران ونشرب الحريق دون وقوع إصابات بشرية، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، قد تلقت بلاغًا من أحد المواطنين بنشوب حريق بإحدي الشقق السكنية بأحد الابراج خلف موقف دمو بالفيوم، وعلي الفورإنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق إشتغل بسبب ماس كهربائي والنيران أمتدت لشقة أخرى أسفل اشتعلت بها النيران وتمكنت القوات من السيطرة علي الحريق وإخماده قبل أمتدادة لباقى الشقق بالبرج السكنى، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.