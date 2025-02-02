فريق «بإيدك» بمطروح يستعرضون أعمالهم أمام لجنة التحكيم ببرنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية «نتشارك»

محافظات
أعضاء مبادرة (بإيدك)
أعضاء مبادرة (بإيدك) بمطروح

استعرض أبناء مطروح أعضاء فريق مبادرة «بإيدك» للشباب أعمالهم المتميزة أمام لجنة التحكيم ببرنامج «نتشارك» للمبادرات المجتمعية، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسف، جاء ذلك خلال الحفل الختامي للبرنامج، الذي يقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 30 يناير حتى 3 فبراير.

  وخلال العرض، قدم أعضاء الفريق رؤيتهم وأهداف مبادرتهم أمام قيادات وزارة الشباب والرياضة ومسئولي منظمة اليونيسف وأعضاء لجنة التحكيم، مؤكدين دور المبادرة في دعم التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة المجتمعية، وقد نالت أعمالهم استحسان السادة المسئولين لجنة التحكيم.

  وقد ضم فريق «بإيدك» كلًا من «حنين حسن، فرحة نصر، ميرنا أحمد، هنا حسن»، الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في تنفيذ المبادرة وإبراز أثرها الإيجابي في المجتمع، من خلال تقديم حلول مبتكرة تهدف إلى تعزيز العمل المجتمعي، وتنمية الوعي بأهمية المشاركة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة.

  وساهم أعضاء الفريق في تصميم وتنفيذ أنشطة متنوعة ضمن المبادرة، شملت حملات توعية، وورش عمل، ومشروعات ميدانية، استهدفت فئات مختلفة من المجتمع، مما جعل المبادرة نموذجًا يُحتذى به في العمل الشبابي الهادف.

  على أن يستكمل صباح الغد باقي أبناء مطروح من الطلائع عرض مبادراتهم من خلال مبادرة «السفير الأخضر».

  يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور «د "أشرف صبحي" وزير الشباب والرياضة، واللواء "خالد شعيب" محافظ مطروح، وبتوجيهات  "إيمان عبد الجابر" وكيل الوزارة، والدكتور "وليد رفاعى" مدير عام الشباب والرياضة بمطروح،  "راندا البيطار" مدير عام الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب.

  رافق الوفد المشارك في الحفل الختامي الأستاذ «إسلام السيد» مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، والدكتورة «هبة الراوي» المنسق الفني للبرنامج،و «حمدي سالم» المنسق الإعلامي، بالإضافة إلى مدربي البرنامج «هاجر صلاح» و«رحمة كمال»

أعضاء لجنه التحكيم أبناء مطروح الشباب والرياضة التنمية المستدامة الختام تعزيز العمل المجتمعي تحقيق التنمية المستدامة زارة الشباب والرياضة لجنة التحكيم لتنمية المستدامة

مواد متعلقة

نائب محافظ مطروح يفتتح معرض السوق الواحد بمطروح

الشباب والرياضة بمطروح تواصل تنفذ مبادرة ساعة رياضة الساعة السابعة صباحا بمركز شباب الضبعة

الشباب والرياضة تطلق ختام تقييمات مبادرات برنامج «نتشـارك» للمبادرات المجتمعية

رئيس جامعة مطروح: ندعم موقف الدولة المصرية الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير

نائب محافظ مطروح يفتتح مسجد عباد الرحمن بمنطقة وادي الرمل

تعليم مطروح: إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول آخر الأسبوع المقبل

مطروح الأزهرية «رئيس المنتدي»، ومقرر لجنة «التكنولوجيا والتحول الرقمي» بمنتدي الطفل

وكيل وزارة التربية والتعليم: ندوة حول رؤية تعليم مطروح المستقبلية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

عاجل|غدا انطلاق الاوكازيون الشتوي بتخفيضات في محلات الملابس والأدوات المنزلية

عاجل| المالية:حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل

أذان المغرب..مواقيت الصلاة اليوم في مدن ومحافظات مصر

إيهاب توفيق يتصدر تريند جوجل.. ما الأمر؟

سموحه يواجه سيراميكا كليوباترا على ستاد المقاولون العرب

علاء زينهم يكشف تفاصيل خلافه مع عادل إمام.. ما القصة؟

البيئة تشارك برسجا فى ورشة العمل الوطنية