مدرب أنجولا: تواجدنا مع مصر في المجموعة سيساعدنا.. والوضع تغير كثيرًا في القارة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث بيدرو سواريس جونسالفيس، المدير الفني لمنتخب أنجولا عن التواجد مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة في المغرب.

وقال بيدرو سواريس جونسالفيس في حواره مع برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "أعتقد أن القرعة وضعتنا في أصعب مجموعة في كأس أمم إفريقيا، مع تواجد مصر في المقدمة، أعتقد أنها ستكون مجموعة تنافسية للغاية بين أنجولا وجنوب إفريقيا وموزبيق على المركز الثاني، الوضع تغير كثيرًا في القارة الأفريقية في الفترة الماضية، الجودة أصبحت واضحة لدى الجميع".

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وأضاف مدرب أنجولا: "تواجدنا مع فريق مثل مصر الأكثر تتويجا بهذه البطولة، سيساعدنا على أن نكون أكثر استعدادًا لما سيكون قادم في تلك المجموعة وهذه البطولة القارية".

واختتم حديثه قائلًا: "دعونا لا ننسى منتخب جنوب إفريقيا الذي لديه تاريخ كبير أيضًا في هذه البطولة، ولديه طريقة لعب مثيرة ومميزة، الكرة هناك تطورت كثيرًا والجميع يشاهد ما يقدمه فريق مثل صن داونز  في دوري أبطال إفريقيا خلال السنوات الماضية".

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