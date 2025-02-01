ملخص أهداف مباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
الاتحاد
الاتحاد

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره فريق الخلود بنتيجة 4/3 في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والخلود

وسجل ايكونج الهدف الأول للخلود في الدقيقة 15 صنع كويادو.

وعاد ماوليدا بالهدف الثاني للخلود في الدقيقة 23 وسجل العبود الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 35 وسدد بيرجوين ضربة جزاء في الدقيقة 45.

وسجل كادش ثالث أهداف الاتحاد في الدقيقة 47 وعاد بيرجوين بالهدف الرابع والثاني له في الدقيقة 63 وسجل ماوليدا الهدف الثالث للخلود في الدقيقة 90 وانتهت المباراة 4/3.

وبهذه النتيجة احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة المركز الثاني كوصيفا لجدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة بعد تحقيق 15 فوز وتعادل وخسر 2 بينما يأتي الخلود في المركز 12 برصيد 19 نقطة حيث انتصر خلال 5 وتعادل بأربعة وهزم بتسعة.

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