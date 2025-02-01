طارق مجدي حكما لمباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره مودرن سبورت وذلك ضمن منافسات الجولة الحادي عشر من عمر منافسات الجولة الحادي عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

طارق مجدي حكما لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة والذي أسندت قيادته للحكم طارق مجدي.

ويعاونه كلا من يوسف البساطي مساعد أول، إبراهيم السوداني مساعد ثان، ويتواجد محمود رشدي حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد أحمد الغندور ويعاونه شريف عبد الله

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويقام اللقاء على ستاد السلام نظرا لإغلاق ستاد القاهرة الدولي للصيانة.

وتنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.