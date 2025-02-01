نبيل معلول ينضم إلى فريق عمل راديو أون سبورت

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن محمد المحمودي، مدير البرامج في راديو أون سبورت، عن انضمام المدرب التونسي المخضرم نبيل معلول إلى طاقم العمل بالمحطة.

ويعد معلول أحد أبرز نجوم الكرة التونسية، حيث سبق له تدريب منتخب تونس ونادي الترجي الرياضي التونسي، وحقق نجاحات كبيرة على المستوى المحلي والدولي.

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إطلاق الهوية الجديدة لـ "أون سبورت FM" و"كورة بلس"

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أون سبورت تنقل حفل افتتاح وجميع مباريات كأس العالم لكرة اليد 2025 لأول مرة

ويأتي انضمام نبيل معلول إلى إذاعية أون سبورت في إطار سعي الإذاعة لتعزيز فريقها بأسماء رياضية بارزة، مما يثري المحتوى الرياضي المقدم للجمهور.

وكان إطلاق أمس إذاعة "أون سبورت FM" وموقع "كورة بلس" هويتهما الجديدة، في إطار خطة تطوير شاملة تهدف إلى تقديم محتوى رياضي حديث ومواكب لأحدث المعايير في الإعلام الرياضي.

وأوضحت الإذاعة أن الهوية الجديدة تأتي تحت مظلة الشركة المتحدة للرياضة، التي تسعى للارتقاء بالإعلام الرياضي وتعزيز تفاعل الجمهور مع الأحداث الرياضية المحلية والدولية.

وتم اختيار اللون الأخضر في الشعار الجديد ليعكس قيم الحيادية والمصداقية، بما يعزز تجربة الجمهور المصري والعربي عبر البث الإذاعي والمنصات الإلكترونية. فريقها بأسماء رياضية بارزة، مما يثري المحتوى الرياضي المقدم للجمهور.

اذاعة اون سبورت الإعلام الرياضي الشركة المتحدة للرياضة المتحدة للرياضة أون سبورت

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