ريال مدريد يسقط أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد أمام نظيره إسبانيول بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "ستيج فرونت"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

أحداث مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

أجرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تبديلًا اضطراريًا في الدقيقة 15، حيث خرج أنطونيو روديجر للإصابة، وشارك بدلًا منه راؤول أسينسيو.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح ريال مدريد في الدقيقة 21، سجله فينيسيوس جونيور، وذلك لوجود عرقلة على كيليان مبابي.

ومنع القائم الأيسر للمرمى الهدف الأول لصالح ريال مدريد في الدقيقة 51، بعد تسديدة قوية من كيليان مبابي من داخل منطقة الجزاء.

ورفض نفس القائم هدفًا آخر لصالح ريال مدريد في الدقيقة 76، بعد تسديدة من رودريجو جوس من داخل منطقة الجزاء.

وسجل كارلوس روميرو أول أهداف اللقاء لصالح إسبانيول في الدقيقة 85، بعد عرضية من الهلالي من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها روميرو بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ترتيب فريقي ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

يحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 49 نقطة، بعد الفوز في 15 مباراة والتعادل في 4 لقاءات وخسارة 3 مواجهات، فيما يحتل إسبانيول المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة، بعد الفوز في 6 مباريات والتعادل في 5 لقاءات وخسارة 11 مواجهة.