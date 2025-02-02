من إعلانات التلفزيون إلى نجوم الشباك: فنانات بدأ مشوارهن تحت الأضواء قبل اقتحام عالم التمثيل تقرير

في عالم الفن، تختلف طرق الوصول إلى النجومية، لكن بعض الفنانات خطفن الأضواء منذ اللحظة الأولى، ليس عبر أدوار درامية قوية، بل من خلال الإعلانات التلفزيونية التي كانت بوابتهن الأولى نحو الشهرة.

فبينما اعتقد البعض أنهن مجرد وجوه جميلة تُستخدم لجذب الجمهور، أثبتن أن الموهبة هي الأساس، ليصبحن بعد ذلك نجمات من الصف الأول في السينما والتلفزيون.

ويبرز جريدة وموقع الفجر عن أبرز النجمات الذين بدؤو شهرتهم في مجال الإعلانات

شيري عادل.. الطفلة البريئة التي أصبحت نجمة درامية

بدأت شيري عادل مشوارها الفني منذ طفولتها من خلال الإعلانات، حيث كانت تمتلك ملامح ملائكية وحضورًا لطيفًا جذب الأنظار إليها.

وبفضل تلك الإطلالات القصيرة، فتحت لها أبواب الشهرة، مما مهد لها الطريق لدخول عالم التمثيل، حيث تألقت في العديد من الأعمال، أبرزها مسلسل "المرسى والبحار" مع يحيى الفخراني، ثم انطلقت بقوة في السينما من خلال أفلام مثل "حسن ومرقص" و"أمير البحار".

غادة عادل.. من إعلان "جميعًا نستطيع" إلى أيقونة درامية

ربما لا يعرف الكثيرون أن غادة عادل، التي أصبحت واحدة من أهم نجمات جيلها، بدأت رحلتها من خلال الإعلانات، وأشهرها إعلان "جميعًا نستطيع" في التسعينيات.

ملامحها الهادئة وجمالها الطبيعي كانا بوابتها إلى تقديم البرامج لفترة قصيرة، قبل أن تقتحم مجال التمثيل بأدوار لافتة في مسلسلات مثل "زيزينيا" وأفلام مثل "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، لتتوالى نجاحاتها حتى أصبحت من أكثر النجمات جماهيرية.

ياسمين عبد العزيز.. ملكة الإعلانات التي تحولت إلى "نجمة الأكشن"

لا يمكن الحديث عن نجمات بدأ مشوارهن من الإعلانات دون ذكر ياسمين عبد العزيز، التي كانت واحدة من أبرز الوجوه الإعلانية في التسعينيات. بجمالها الطبيعي وروحها المرحة، استطاعت أن تحجز لنفسها مكانًا في قلوب الجمهور، وهو ما شجعها على دخول عالم التمثيل. بدأت بأدوار صغيرة في التلفزيون، لكنها سرعان ما أثبتت نفسها في السينما، لتصبح واحدة من النجمات القليلات اللواتي استطعن تحقيق بطولات مطلقة في الأفلام الكوميدية، قبل أن تفاجئ الجميع وتتحول إلى بطلة أعمال أكشن ودراما قوية، مثل "ونحب تاني ليه" و"اللي مالوش كبير".

نجوم آخرون دخلوا الفن من بوابة الإعلانات

لم تقتصر هذه الظاهرة على النجمات فقط، فهناك العديد من النجوم الذين بدأوا رحلتهم من خلال الإعلانات التلفزيونية، مثل كريم عبد العزيز، الذي ظهر في عدد من الإعلانات منذ طفولته، وأحمد عز، الذي كان وجهًا إعلانياً قبل أن يقتحم عالم التمثيل ويصبح نجم شباك.

بوابة الإعلانات.. طريق مختصر للنجومية أم مجرد خطوة أولى؟

يطرح هذا الموضوع تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت الإعلانات مجرد خطوة تمهيدية أم أنها بالفعل بوابة قوية لصناعة النجوم. في بعض الحالات، قد تكون الإعلانات مجرد مرحلة عابرة في حياة الفنان، لكنها في حالات أخرى قد تكون بداية لصقل الموهبة واكتساب ثقة الجمهور، كما حدث مع هؤلاء النجمات اللواتي استطعن استغلال الفرصة والانطلاق بقوة نحو عالم الفن، ليؤكدن أن النجاح لا يعتمد فقط على الشكل، بل على الموهبة والاجتهاد.

في النهاية، يبقى الجمهور هو الحكم الأول والأخير، فهو من يقرر من يستحق الاستمرار في الساحة الفنية، ومن سيظل مجرد وجه مرّ عبر الشاشات في إعلان قديم!