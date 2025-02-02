فيلم "6 أيام" يواصل نجاحه ويحقق إيرادات قوية في شباك التذاكر المصري

الفجر الفني
فيلم 6 أيام
فيلم "6 أيام"

 

 

واصل فيلم “6 أيام” تحقيق إيرادات جيدة في دور العرض المصرية، حيث احتل المركز الثاني في شباك التذاكر يوم الجمعة، وبلغت إيراداته حوالي مليون و5 آلاف جنيه بعد بيع 8049 تذكرة، مما رفع إجمالي إيراداته إلى 12 مليون و815 ألف جنيه خلال 17 ليلة عرض.

فيلم "6 أيام" يواصل نجاحه ويحقق إيرادات قوية في شباك التذاكر المصري


كما أن الفيلم يحظى بإشادة النقاد والجمهور، مما يضعه ضمن أبرز الأعمال السينمائية حاليًا على الساحة.

 

أحداث فيلم "6 أيام"

تدور أحداث الفيلم حول شاب يدعي يوسف وفتاة تدعي عالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر.

 

أبطال وصناع فيلم "6 أيام"
 

والفيلم من بطولة أحمد مالك وآية سماحة، من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان فى أولى تجاربه الاخراجية فى السينما، إنتاج شركة هاني نجيب وأحمد فهمي.

 

آخر أعمال أحمد مالك:
 

ويذكر أن آخر أعمال أحمد مالك هو مسلسل مطعم الحبايب، مكون من 12 حلقة، ومن بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، إنتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري، وعايدة رياض، مع عدد من ضيوف الشرف منهم عبير صبري، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

فيلم 6 أيام يواصل نجاحه ويحقق إيرادات قوية في شباك التذاكر المصري أحدث أعمال أحمد مالك أحمد مالك و هدى المفتى آخر أعمال الفنانة آية سماحة أبطال مسلسل الكابتن مسلسل ولاد الشمس

مواد متعلقة

أحمد مالك يروج لمسلسل “ولاد الشمس” المنتظر عرضه في رمضان 2025

آية سماحة: مسلسل "الكابتن" تجربة جديدة تضيف لمشواري الفني وانتظروا شخصية جديدة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

أشرف بن شرقي.. أخذت خطوة الانتقال إلى الأهلي بجدية وأحلم بالمشاركة في كأس العالم للأندية

رحاب الجمل تعود للكوميديا مع دنيا سمير غانم في "عايشة الدور" برمضان 2025

خالد الغندور يكشف كواليس مكالمة رجل أعمال لضم جنش لصفوف الزمالك

خالد الغندور: الأهلي يتلقى عرض مغري لرعاية الفريق في كأس العالم للأندية

إسلام فتحي: خروج عبد الله السعيد أثر على أداء الزمالك.. وفتوح مشتت ذهنيًا في الملعب

نقيب الإعلاميين: كتاب "الأسس العلمية لإدارة المؤسسات الإعلامية والصحفية" مرجع لكل من يعمل في مجال الإعلام

كثرة التفكير تدمر حياتك... إليك أفضل الحلول الفعالة للتخلص من التفكير الزائد