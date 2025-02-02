العناية بالبشرة والشعر في فصل الشتاء

العناية بالبشرة والشعر في فصل الشتاء، يعد فصل الشتاء من الفصول التي تتطلب اهتمامًا خاصًا بالبشرة والشعر، نظرًا للتغيرات الجوية التي تصاحبه من برودة وجفاف قد تؤثر سلبًا على صحة الجلد والشعر.

تنشر لكم بوابة الفجر الالكترونيه في السطور التالية بعض النصائح التي تساعد في الحفاظ على صحة البشرة والشعر خلال هذا الموسم.

العناية بالبشرة في الشتاء

الترطيب المكثف: البرودة تقلل من رطوبة الهواء، مما يسبب جفاف الجلد.

البرودة تقلل من رطوبة الهواء، مما يسبب جفاف الجلد. لذلك، من المهم استخدام مرطبات غنية تحتوي على الزيوت الطبيعية مثل زيت اللوز أو زيت جوز الهند، لأنها تعمل على ترطيب البشرة بعمق وتحميها من التشققات.

العناية بالبشرة والشعر في فصل الشتاء

استخدام واقي الشمس: رغم برودة الجو، إلا أن أشعة الشمس قد تضر بالبشرة خاصة في ساعات الظهيرة.

رغم برودة الجو، إلا أن أشعة الشمس قد تضر بالبشرة خاصة في ساعات الظهيرة. لذلك، من الضروري استخدام واقي شمس يحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF) حتى في الشتاء.

تقشير البشرة: مع تكدس الجلد الميت نتيجة للطقس البارد، يفضل تقشير البشرة بلطف مرة أو مرتين في الأسبوع باستخدام مقشر طبيعي.

مع تكدس الجلد الميت نتيجة للطقس البارد، يفضل تقشير البشرة بلطف مرة أو مرتين في الأسبوع باستخدام مقشر طبيعي. هذا يساعد في تجديد خلايا الجلد وتحفيز الدورة الدموية.

شرب الماء: الحفاظ على شرب كميات كافية من الماء مهم جدًا لترطيب البشرة من الداخل. المياه تحافظ على مرونة الجلد وتساعد في تجنب جفافه.

العناية بالشعر في الشتاء

ترطيب الشعر: الشتاء يمكن أن يؤدي إلى جفاف الشعر أيضًا، لذا من المهم استخدام زيوت طبيعية مثل زيت الأرجان أو زيت جوز الهند.

الشتاء يمكن أن يؤدي إلى جفاف الشعر أيضًا، لذا من المهم استخدام زيوت طبيعية مثل زيت الأرجان أو زيت جوز الهند. يمكن تدليك فروة الرأس والزيوت على الشعر الجاف أو الرطب للحصول على نتائج فعالة.

تجنب غسل الشعر بشكل مفرط: غسل الشعر بشكل متكرر في الشتاء قد يسبب إزالة الزيوت الطبيعية من الشعر، مما يؤدي إلى جفافه.

غسل الشعر بشكل متكرر في الشتاء قد يسبب إزالة الزيوت الطبيعية من الشعر، مما يؤدي إلى جفافه. يفضل غسل الشعر مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع باستخدام شامبو مرطب.

استخدام بلسم مرطب: بعد الشامبو، ينصح باستخدام بلسم يحتوي على مرطبات طبيعية.

بعد الشامبو، ينصح باستخدام بلسم يحتوي على مرطبات طبيعية. يمكن أيضًا استخدام ماسكات الشعر الأسبوعية لترطيب الشعر بعمق.

حماية الشعر من البرد: يُفضل ارتداء قبعة أو وشاح لحماية الشعر من البرد القارس الذي قد يؤدي إلى تلفه.

يُفضل ارتداء قبعة أو وشاح لحماية الشعر من البرد القارس الذي قد يؤدي إلى تلفه. كما أن الأقمشة المصنوعة من الألياف الطبيعية مثل الصوف قد تسبب تقصف الشعر، لذا يمكن تجنبها قدر الإمكان.

نصائح إضافية

تجنب استخدام المياه الساخنة: الاستحمام بالماء الساخن قد يؤدي إلى جفاف البشرة والشعر، لذا يُفضل استخدام المياه الفاترة بدلًا من الساخنة.

الاستحمام بالماء الساخن قد يؤدي إلى جفاف البشرة والشعر، لذا يُفضل استخدام المياه الفاترة بدلًا من الساخنة. تغذية متوازنة: تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الفواكه والخضروات الطازجة، بالإضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على أحماض دهنية أساسية مثل الأسماك، يساعد في الحفاظ على صحة البشرة والشعر.

العناية المنتظمة والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة في فصل الشتاء يساعد على الحفاظ على جمال وصحة البشرة والشعر.