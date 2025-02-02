حسين فهمي يعتذر عن "مشتهي".. ودرة تواصل التصوير لرمضان 2025

اعتذر الفنان الكبير حسين فهمي عن المشاركة في مسلسل "مشتهي"، الذي تخوض بطولته الفنانة درة، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه درة تصوير مشاهدها،

تفاصيل شخصية درة في مسلسلها الجديد رمضان ٢٠٢٥

حيث تجسد شخصية صعيدية ضمن أحداث العمل، الذي ينتمي إلى الدراما الاجتماعية.

المسلسل من تأليف باهر رشاد وإخراج باهر رشاد، فيما تستمر الشركة المنتجة في استكمال التعاقدات مع باقي الأبطال استعدادًا لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل.