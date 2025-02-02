"أحمد مكي: من عشاق الطيور إلى دراما رمضان.. قصة شغف لا تنتهي"

فاجأ النجم أحمد مكي متابعيه بظهوره برفقة الحمام على بوستر مسلسله المنتظر "الغاوي"، المقرر عرضه في رمضان 2025. الصورة التي تجمعه بالطيور تعكس شغفًا قديمًا يكنه مكي تجاه عالم الطيور، وهو ما اعتاد عليه منذ طفولته. فقد اشتهر بحبه الكبير لهذه المخلوقات، بل تجاوز ذلك ليعلم نفسه كيفية معالجة الطيور المصابة عبر قراءة الكتب وحضور محاضرات طبية، كما كان يتردد على أسواق الطيور لشراء العصافير والطيور المريضة ليعالجها بنفسه.

وفي حديث سابق له، كشف مكي عن شغفه العميق بهذه الهواية، مشيرًا إلى أنه درس التشريح لمدة سنتين في كلية الطب ليفهم أفضل الطرق العلاجية للطيور. هذا الشغف يظهر جليًا في عمله الجديد، الذي يبتعد فيه عن الكوميديا التي ارتبط بها لسنوات طويلة، ليتحول إلى عالم الدراما الشعبية من خلال "الغاوي".

المسلسل يروي قصة شاب يدعى شمس، من منطقة شعبية في مصر القديمة، يقرر التوبة بعد حياة مليئة بالأعمال المظلمة، ويبدأ رحلة البحث عن حياة جديدة، لكن الأمور لا تسير بسهولة. يقدم مكي شخصية شمس الغاوي ضمن دراما اجتماعية مثيرة، ويسلط الضوء على تحديات شخصية وحياتية كبيرة.

مع فريق عمل يضم نخبة من النجوم مثل عائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، يعتبر "الغاوي" نقلة نوعية في مسيرة أحمد مكي الفنية، الذي يخرج من عباءة "الكبير أوي" الكوميدية ليغوص في عالم جديد.