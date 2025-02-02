تحدث إسلام فتحي لاعب فريق الزمالك السابق، عن خسارة الفارس الأبيض ضد بيراميدز ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

إسلام فتحي: خروج عبد الله السعيد أثر على أداء الزمالك.. وفتوح مشتت ذهنيًا في الملعب

وقال إسلام فتحي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "الأهلي كان يبحث عن صفقة جماهيرية لذلك تعاقد مع بن شرقي واللعب في الدوريات الخليجية أضعف فنيا من الدوري المصري ولا أحب أن يلعب لاعب في دوري ثم يحترف ثم يعود له مرة آخرى".

وأضاف: "خروج عبد الله السعيد أثر على أداء الزمالك أمام بيراميدز، ومحمد السيد لم يتمكن من القيام بأدوار عبد الله السعيد بعد خروجه".

وأكمل: "الونش لم يكن موفق في هدف بيراميدز الأول ومصطفى شلبي يلعب بشكل هجومي ولا يعود للنواحي الدفاعية وهذا يؤثر على فتوح".

واختتم حديثه قائلًا: "فتوح مشتت ذهنيًا في الملعب ولا يعلم مركزه سواء ظهير أو لاعب وسط، وبنتايج لاعب سريع ويمتلك قدارت عالية وقادر على الإضافة الهجومية بشكل كبير"