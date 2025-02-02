قال الإعلامي خالد الغندور إن النادي الأهلي تلقى عرض مغري من إحدى الشركات العالمية لرعاية الفريق في كأس العالم للأندية مقابل 8 مليون دولار.

خالد الغندور: الأهلي يتلقى عرض مغري لرعاية الفريق في كأس العالم للأندية

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "هناك رفض مبدئي من جانب النادي الأهلي للعرض ويرى مسؤولو النادي إن قيمة رعاية الفريق في كأس العالم للأندية يجب أن لا تقل عن 10 مليون دولار".

تابع: "الأهلي يرى أن أول نسخة لكأس العالم للأندية يجب أن يكون مكاسبها المالية كبيرة جدًا خاصًة وأن الفريق في مجموعة مميزة في البطولة وسيخوض المباراة الإفتتاحية أمام مستضيف البطولة"