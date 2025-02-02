خالد الغندور: الأهلي يتلقى عرض مغري لرعاية الفريق في كأس العالم للأندية

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

قال الإعلامي خالد الغندور إن النادي الأهلي تلقى عرض مغري من إحدى الشركات العالمية لرعاية الفريق في كأس العالم للأندية مقابل 8 مليون دولار.

خالد الغندور: الأهلي يتلقى عرض مغري لرعاية الفريق في كأس العالم للأندية 

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "هناك رفض مبدئي من جانب النادي الأهلي للعرض ويرى مسؤولو النادي إن قيمة رعاية الفريق في كأس العالم للأندية يجب أن لا تقل عن 10 مليون دولار".

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تابع: "الأهلي يرى أن أول نسخة لكأس العالم للأندية يجب أن يكون مكاسبها المالية كبيرة جدًا خاصًة وأن الفريق في مجموعة مميزة في البطولة وسيخوض المباراة الإفتتاحية أمام مستضيف البطولة"

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