قال الإعلامي خالد الغندور إن أحد رجال الأعمال المشهورين داخل نادي الزمالك تواصل بشكل مباشر مع جنش حارس مرمى مودرن سبورت لضمه خلال الميركاتو الشتوي.

خالد الغندور يكشف كواليس مكالمة رجل أعمال لضم جنش لصفوف الزمالك

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن رجل الأعمال وأبلغه أن نادي الزمالك يحتاج لخدماته في مركز حراسة المرمى.



تابع:" كذلك جروتر مدرب الحراس وجروس تواصلوا مع جنش لضمه لصفوف القلعة البيضاء خلال ميركاتو يناير.

وواصل: "الحارس رحب جدا بالعودة لنادي الزمالك بشرط إنهاء الاتفاق مع مودرن سبورت خصوصا ان جنش لسة في عقده 6 شهور".