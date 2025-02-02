مصرع طالب أسفل عجلات قطار (القاهرة/نجع حمادى) بمركز العسيرات بسوهاج

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ارشيفيه

لقى طالب مصرعه فى العقد الثانى من العمر يبلغ 13 عامًا، ومقيم دائرة العسيرات، أنه أثناء عبورة شريط السكة الحديد، من مكان غير معد لعبور المشاة، اصطدام به قطار غير مقرر الوقوف على المحطه، مما أدى إلى وفاته فى الحال.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العسيرات يفيد بورود 
محضرا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد العسيرات بأنه أثناء مرور القطار [ القاهره – نجع حمادي ]، دائرة مركز العسيرات " غير مقرر وقوفه بالمحطة "، تلاحظ عبور أحد الأشخاص شريط السكة الحديد من مكان غير معد لعبور المشاه وتم إطلاق آلة التنبيه ولم يستجيب وصار دهسه وتوفـي إلي رحمة مولاه وبالفحص تبين أن الجثة للمدعو" علي ا خ" سن 13 طالب ومقيم مركز العسيرات، وتم نقله لمشرحة مستشفي المنشاه المركزي.

أفاد جده المدعو "خلف ع م " سن 70 عامل، ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، ونفي الشبهة الجنائية، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج مصرع طالب سكك حديد سوهاج مركز العسيرات مديرية أمن سوهاج

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