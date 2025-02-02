إصابة 5 أشخاص فى حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقى بمركز أخميم بسوهاج

شهد الطريق الصحراوى الشرقى بمركز اخميم،حادث سير انقلاب سيارة بجانب الطريق، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى ذلك.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سير بدائره المركز، ووجود إصابات.

وبالانتقال والفحص تبين أن:- أثناء سير السيارة قيادة المدعو "محمود ي ع "سن 19 طالب " ومقيم دائرة قنا، إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي إلي إنحرافها وإنقلابها علي جانب الطريق، نجم عن الحادث إصابة مستقلي السيارة كل من:-

1- عم قائد السيارة "علي ع م" سن 52 صاحب محل إطارات سيارات " اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليسري "

2- أنجال الأول "عماد" سن 14 طالب " اشتباه كسر بالساعد الأيسر "

3- الطفل " مؤمن" سن 5 " إشتباه كسر بالقدم اليسري "

4- الطفله "زهراء" سن 9 " اشتباه كسر بالعمود الفقري "

5- زوجته المدعوة "ولاء ع أ" سن 43 ربة منزل " اشتباه كسر بالعمود الفقري " وجميعهم يقيمون بذات العنوان [ من مستقلي السيارة ]، وتم نقلهم لمستشفي قنا العام.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.