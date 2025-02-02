سرعة جنونية.. إصابة طفل 6 سنوات بنزيف بالمخ فى حادث اصطدام دراجة بخارية بسوهاج

استقبلت مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة، الطفل "انس" الذى يبلغ من العمر 6 أعوام مصابًا بجرح تهتكى ونزيف بالمخ، نتيجة اصطدامة بدراجة بخارية بشارع المحطه، مما أدى لحدوث الإصابات.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة، بوصول الطفل" أنس ع ف "سن 6 تلميذ، إلى مستشفي سوهاج العام مصابًا " جرح تهتكي بالجبهة ونزيف بالمخ " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة [ إدعاء حادث سير ]، ومقيم دائرة سوهاج افادت والدته المدعوة "سعاد ع س" سن 35 ربة منزل ومقيمه بذات الناحية قررت أنه أثناء سيرها وبرفقتها نجلها المذكور بشارع المحطة دائرة القسم إصطدمت به الدراجة البخارية مما أدي لحدوث إصابته، وإتهمت قائد الدراجة البخارية بالتسبب فـي الحادث، ونفت الشبهة الجنائية.



تم ضبط الدراجة البخارية وقائدها ويدعي "عبد الله ع ه" سن 20 عامل، ومقيم مركز سوهاج أفاد بمضمون ما سبق وأضاف أنه فوجئ بالطفل أمامه ولم يتمكن من مفاداته فإصطدم به بطريق الخطأ، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.