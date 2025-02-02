كشف مسؤولو اتحاد الكرة، أن أحمد فهيم عضو مجلس الإسماعيلي مهدد بالشطب بسبب نزوله أرض ملعب مباراة طلائع الجيش والاعتداء على الحكم نادر قمر الدولة.

اتحاد الكرة: عضو الإسماعيلي مهدد بالشطب ولن نتهاون في معاقبة الخارجين عن النص

وأضاف مسؤولو اتحاد الكرة في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور: "تقرير الحكم ومراقب المباراة وكذلك اللقطات التلفزيونية أثبتوا تورط عضو مجلس الإسماعيلي وهو مهدد بالشطب وأقل عقوبة ستوقع عليه هو الحرمان من دخول الملاعب لعدد معين من المباريات".

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن هناك حالة من الغضب داخل مجلس الإدارة برئاسة هاني أبو ريدة ولن يتهاون الاتحاد في محاسبة الخارجين عن النص والحفاظ على هيبة الحكام وحمايتهم.

وفيما يخص نصر أبو الحسن قال مسؤولو اتحاد الكرة: "سيتم معاقبته وفقا للوائح ولا يوجد أي مسؤول فوق الحساب".

وتنص المادة 23 من لائحة لجنة الإنضباط على "الاعتداء أو محاولة الاعتداء على الحكم أو مساعديه أو مراقب الحكام أو المراقب الإداري أو أي من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي والمنسق الإعلامي لفريقه أو الخصم، فإنه يعاقب بواحدة أو أكثر من الإيقاف أو الشطب أو الغرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه"