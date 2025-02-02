حقيقة تفاوض الأهلي مع زيزو

الفجر الرياضي
زيزو
زيزو

كشف خالد الغندور حقيقة الأخبار المتداولة عن مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك خلال الفترة المقبلة.

حقيقة تفاوض الأهلي مع زيزو

وقال الغندور عبر برنامجه ستاد المحور: تواصلنا مع مصدر مهم جدًا داخل النادي الأهلي وشخص من صانعي القرار وسألناه هل من الممكن أن ينضم زيزو للأهلي".

وأضاف: "الإجابة بكل وضوح نعم من الممكن أن ينضم للأهلي".

وتابع: "المصدر أكد أن زيزو من أهم اللاعبين في مصر وإضافة قوية لأي نادي واللاعب عقده يخلص بنهاية الموسم".

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وواصل: "المصدر شدد إن الأهلي مدخلش في مفاوضات مع زيزو أو والده ولكن في بعض الوكلاء تواصلوا مع مسؤولين في الأهلي وأكدوا إن في رغبة من جانب معسكر زيزو للانضمام للأهلي".

وأكمل: "المصدر قال إن الأهلي لن يتخذ أي خطوة تجاه زيزو إلا في حالة تواصل مباشر من اللاعب أو والده بعد نهاية عقده لأن الأهلي لن يدخل في مزايدة مع الزمالك وهذا كان شرط الأهلي أيضا في وقت سابق عندما تم التواصل مع العامري فاروق رحمة الله عليه"

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