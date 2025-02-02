الأهلي يعلق صفقة كوتيسا بسبب غموض موقف اللاعب وفرصة أخيرة له

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

قال الإعلامي خالد الغندور بأن النادي  الأهلي علق المفاوضات مع اللاعب كوتيسا جناح نادي سيرفيت السويسري بسبب غموض موقف اللاعب

الغندور: الأهلي يعلق صفقة كوتيسا بسبب غموض موقف اللاعب وفرصة أخيرة له

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور: "الأهلي اتفق في وقت سابق مع اللاعب على كافة شروطه الشخصية لضمه في يناير ولكن بعدما أقترب الأهلي من إقناع  نادي سيرفيت لبيع اللاعب تفاجئ مسؤولي الأحمر بوكيل اللاعب يطلب تأجيل الصفقة للصيف".

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وأضاف: "وكيل كوتيسا طلب تأجيل الصفقة للصيف وحصول اللاعب على المقابل المادي الذي سيدفعه الأهلي لنادي سيرفيت كمنحة تعاقد".

وتابع: "الأهلي يريد ضم اللاعب في يناير وطلب من وكيل اللاعب حسم الأمر خلال الساعات المقبلة".

وأكمل: "هناك أصوات داخل الأهلي تطالب بالتعاقد مع اللاعب سواء في يناير أو الحصول على توقيعه وضمه في الصيف مثل تريزيجيه"

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