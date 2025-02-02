قال الإعلامي خالد الغندور بأن نادي بتروجيت حصل مساء الأمس على توقيع مصطفى أبو الخير متوسط ميدان الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم

مصطفى أبو الخير أول المنتقلين من الأهلي إلى بتروجيت ورفض ثلاثي الأحمر

وأضاف عبر برنامجه ستاد المحور: الأهلي كان حصل على أحمد رضا من بتروجيت مقابل ٢٥ مليون جنيه واعارتين

وأكمل: "بتروجيت كان حدد ٤ لعيبة ياخد منهم اتنين وهم مصطفى أبو الخير وسمير محمد وكريم وليد نيدفيد ومعتز محمد".

وتابع: "مصطفى أبو الخير وافق على الانتقال لبتروجيت بعد جلسة مع إدارة النادي البترولي والجهاز الفني".

وواصل: "حتى الآن كريم نيدفيد وسمير محمد رافضين بشكل قاطع الانتقال إلى بتروجيت وعلى الجانب الأخر الأهلي رفض خروج معتز محمد وخلال ساعات سيتم حل الأمر سواء باعارة لاعب ثاني مع أبو الخير أو زيادة المقابل المادي في الصفقة"