فضيحة "بالنتير".. كيف ساهمت برمجيات جوجل في المجازر بغزة؟

كشف الإعلامي محمد موسى عن فضيحة خطيرة تتعلق بشركة "بالنتير"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة جوجل، والمتورطة بشكل مباشر في المجازر وعمليات الإبادة الجماعية التي ارتُكبت في قطاع غزة.

وأوضح، محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، مدى ارتباط جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتحديدًا نظام "لافندر" المطور من قبل "بالنتير"، في استهداف المدنيين الفلسطينيين، مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الأطفال والنساء وكبار السن في غزة.

تابع: يُعد نظام "لافندر" من أدوات الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركة "بالنتير"، ويستخدمه حاليًا الجيش الإسرائيلي، وتحديدًا وحدة 8200 الاستخباراتية، لتحديد واستهداف آلاف الأشخاص بزعم أنهم "مقاتلون مباح استهدافهم"، غير أن النظام يعتمد على آلية تسمح بقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، مقابل كل فرد مستهدف، في انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية.