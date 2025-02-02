سعر الدولار اليوم الأحد 2 فبراير 2025 مقابل الجنيه المصري: استقرار بعد الانخفاض الأخير

الاقتصاد
الدولار
الدولار

حافظ سعر الدولار اليوم الأحد 2 فبراير 2025 على استقراره أمام الجنيه المصري بعد آخر انخفاض سجله في أربعة بنوك محلية خلال تعاملات أمس السبت. 

ووفقًا لآخر تحديثات القطاع المصرفي، سجل الدولار أعلى سعر للشراء عند 50.30 جنيه، بينما بلغ أقل سعر للبيع 50.18 جنيه.

أعلى وأقل سعر للدولار في البنوك المصرية

استقر الدولار اليوم في كل من البنك العقاري المصري، بنك القاهرة، بنك الكويت الوطني، المصرف المتحد، وبنك فيصل الإسلامي، حيث لم تشهد أسعار الصرف أي تغيير عن مستويات أمس.

أسعار الدولار في بعض البنوك المصرية اليوم

البنكسعر الشراء (جنيه)سعر البيع (جنيه)
بنك مصر50.1850.28
البنك التجاري الدولي (CIB)50.1750.27
المصرف العربي الدولي50.1850.28
مصرف أبوظبي الإسلامي50.2050.30
البنك العقاري المصري العربي50.2550.35
المصرف المتحد50.1850.28
بنك قناة السويس50.2050.30
البنك الأهلي المصري50.1850.28
بنك الاستثمار العربي50.2050.30
بنك الكويت الوطني50.1850.28
بنك الإسكندرية50.1850.28
البنك المصري الخليجي50.1950.29

 السوق المصرفي

  • استقرار سعر الصرف يعكس هدوءًا نسبيًا في الطلب والعرض على الدولار داخل السوق المحلية.
  • ارتفاع الدولار أو انخفاضه في الأيام القادمة يرتبط بالتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا، لا سيما مع تحركات البنك المركزي المصري والإجراءات النقدية المتبعة.

نصائح للمواطنين والتجار

  1. متابعة أسعار الصرف اليومية لتحديد أفضل وقت لشراء أو بيع الدولار.
  2. تجنب التعامل في السوق السوداء واعتماد المصارف الرسمية لضمان الحصول على السعر العادل.
  3. مراقبة قرارات البنك المركزي وتأثيرها على أسعار العملات.

يستمر السوق المصرفي في مصر في ترقب أي تغييرات اقتصادية قد تؤثر على أسعار العملات الأجنبية، مع استمرار استقرار الدولار خلال تعاملات اليوم.

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