سعر الذهب اليوم الأحد 2 فبراير 2025 في مصر: استقرار بعد ارتفاعات متتالية

شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا اليوم الأحد 2 فبراير 2025، وذلك خلال إجازة محلات الصاغة، بعد أن سجلت ارتفاعًا كبيرًا يوم الجمعة الماضي بقيمة 20 جنيهًا لعيار 21، تزامنًا مع ارتفاع سعر الذهب عالميًا بالدولار في البورصات العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وفقًا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية على النحو التالي:

العيار السعر بالجنيه المصري عيار 24 4480 جنيهًا عيار 21 3920 جنيهًا عيار 18 3360 جنيهًا الجنيه الذهب (عيار 21) 31360 جنيهًا

أسعار الذهب عالميًا بالدولار اليوم

على الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب اليوم عند 2805 دولارات للأوقية، وهو ما يعكس استمرار الطلب المرتفع على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

أسعار المصنعية في محلات الصاغة

تختلف قيمة المصنعية وفقًا لمتجر الصاغة، التصميم، والخامات المستخدمة، وتتراوح عادةً بين 5% و10% من سعر الجرام.

المصنعية الأعلى تكون في المناطق الراقية والمتاجر الكبرى، بينما تكون أقل نسبيًا في المناطق الشعبية.

سوق الذهب وتوقعات الأسعار

استمرار استقرار الذهب اليوم يشير إلى هدوء مؤقت في السوق بعد ارتفاعاته الأخيرة.

قد يتأثر السعر خلال الأيام القادمة بعوامل مثل أسعار الفائدة، حركة الدولار الأمريكي، والتوترات الجيوسياسية.

ينصح الخبراء بمتابعة أسعار الذهب العالمية قبل اتخاذ قرار بالشراء أو البيع.

نصائح للراغبين في شراء الذهب

متابعة أسعار الذهب يوميًا لتحديد الوقت المناسب للشراء. الشراء من مصادر موثوقة لضمان الحصول على ذهب عالي الجودة وبأسعار عادلة. الاستفسار عن سعر المصنعية مسبقًا لمعرفة التكلفة النهائية قبل الشراء.

يبقى الذهب أحد أهم الملاذات الاستثمارية الآمنة، وما زالت التوقعات تشير إلى إمكانية ارتفاع أسعاره في حال استمرار الطلب العالمي عليه.