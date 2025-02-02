نتائج الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول برقم الجلوس والاسم في الجيزة والإسكندرية وبورسعيد وشمال سيناء والوادي الجديد

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في 5 محافظات.. روابط الاستعلام ونسب النجاح بالتفصيل

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نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

أعلنت مديريات التربية والتعليم في خمس محافظات مصرية عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من المحافظين. وشملت المحافظات التي أعلنت نتائجها حتى الآن: الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، شمال سيناء، والوادي الجديد.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة من خلال الروابط الرسمية التي وفرتها مديريات التعليم في المحافظات المختلفة، وذلك بإدخال رقم الجلوس لمعرفة تفاصيل النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في محافظة الجيزة

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025 بنسبة نجاح بلغت 85.90%، حيث نجح 175،745 طالبًا وطالبة من إجمالي 204،325 متقدمًا للامتحانات، فيما تغيب عن الحضور 890 طالبًا وطالبة.

كما بلغت نسبة النجاح في التعليم المهني بمحافظة الجيزة 98.39%، فيما حققت مدارس الصم وضعاف السمع ومدارس المكفوفين نسبة نجاح 100%.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في محافظة الإسكندرية

اعتمد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 بنسبة نجاح 84.2%، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 113،883 طالبًا وطالبة، حضر منهم 112،996 طالبًا وطالبة، ونجح 95،155 طالبًا وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة بورسعيد

اعتمد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 بنسبة نجاح 74.5%، وبلغ إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات 14،792 طالبًا وطالبة، حضر منهم 14،774 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 11،011 طالبًا وطالبة.

كما أكد المحافظ على أن النتيجة ستكون متاحة إلكترونيًا عبر بوابة محافظة بورسعيد التعليمية، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها باستخدام رقم الجلوس.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في محافظة شمال سيناء

اعتمد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 بنسبة نجاح 81.1%.

  • بلغ عدد المتقدمين للامتحانات 10،448 طالبًا وطالبة.
  • حضر منهم 10،263 طالبًا وطالبة.
  • نجح 8،829 طالبًا وطالبة.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء عن فتح باب التظلمات بداية من يوم الأحد 2 فبراير 2025، ولمدة أسبوعين.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الوادي الجديد

اعتمد اللواء د. محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 بنسبة نجاح 93.9%، حيث تقدم للامتحانات 5،151 طالبًا وطالبة، نجح منهم 4،822 طالبًا وطالبة، وتغيب 13 طالبًا وطالبة.

كما حصل 30 طالبًا وطالبة على الدرجة النهائية. وبلغت نسبة نجاح التعليم المهني والمكفوفين 100%.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في المحافظات

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في المحافظات المذكورة، يمكن الدخول على الروابط الرسمية الخاصة بمديريات التربية والتعليم في كل محافظة، وإدخال رقم الجلوس للحصول على النتيجة التفصيلية.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2025 للفصل الدراسي الأول كالتالي:

  • اللغة العربية: 40 درجة
  • اللغة الإنجليزية: 30 درجة
  • الرياضيات: 30 درجة
  • العلوم: 20 درجة
  • الدراسات الاجتماعية: 20 درجة
  • المجموع الكلي: 140 درجة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول باتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
  2. اختيار "نتائج الامتحانات".
  3. إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة.
  4. الضغط على زر "عرض النتيجة".

موعد فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول سيفتح اعتبارًا من 2 فبراير 2025، ويستمر لمدة أسبوعين.

ويمكن للطلاب الراغبين في إعادة تصحيح أوراق الإجابة التوجه إلى الإدارات التعليمية التابعين لها، ودفع الرسوم المقررة لتقديم التظلم.

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