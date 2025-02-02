سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2 فبراير 2025.. استقرار في البنوك مع بدء موسم العمرة

الاقتصاد
الريال السعودي
الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2 فبراير 2025 استقرارًا في مستهل التعاملات البنكية، بعد عودة البنوك للعمل عقب العطلة الأسبوعية. 

يأتي ذلك بعد انخفاض طفيف في سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري يوم الخميس الماضي، بقيمة قرش واحد في بعض البنوك.

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع بدء موسم العمرة، مما جعل سعر الريال السعودي يتصدر محركات البحث عبر "جوجل"، حيث يبحث المواطنون عن أفضل أسعار الصرف لشراء العملة السعودية، استعدادًا لأداء العمرة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري عند:

  • 13.37 جنيه للشراء
  • 13.41 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

  • 13.33 جنيه للشراء
  • 13.40 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك مصر

  • 13.33 جنيه للشراء
  • 13.40 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB)

  • 13.36 جنيه للشراء
  • 13.41 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

  • 13.33 جنيه للشراء
  • 13.40 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك البركة

  • 13.31 جنيه للشراء
  • 13.41 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

  • 13.33 جنيه للشراء
  • 13.41 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك سايب

  • 13.18 جنيه للشراء
  • 13.41 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

  • 13.94 جنيه للشراء
  • 13.41 جنيه للبيع

أسباب استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

  1. تزايد الطلب على الريال السعودي مع بدء موسم العمرة، حيث يحتاج المعتمرون إلى توفير العملة السعودية للإنفاق خلال رحلتهم.
  2. استقرار سعر الدولار الأمريكي، مما يساهم في ثبات أسعار العملات العربية والأجنبية الأخرى، بما فيها الريال السعودي.
  3. السياسات النقدية التي تتبعها البنوك المصرية للحفاظ على استقرار سوق الصرف، خاصة مع التقلبات الاقتصادية العالمية.

توقعات سعر الريال السعودي في الأيام القادمة

مع استمرار موسم العمرة، من المتوقع أن يظل سعر الريال السعودي مستقرًا أو يشهد ارتفاعًا طفيفًا في بعض البنوك نتيجة زيادة الطلب عليه. 

ولكن في حال حدوث أي تغييرات في سعر الدولار أو عوامل اقتصادية أخرى، قد يؤثر ذلك على حركة الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.

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