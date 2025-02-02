نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2025.. موعد الإعلان والرابط المباشر

تصاعد عمليات البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية بعد ظهورها في 5 محافظات

تزايدت عمليات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القليوبية، وذلك بعد إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي في خمس محافظات مصرية خلال الأيام الماضية.

ويترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد إعلان النتيجة الرسمي، حيث أكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات لا تزال مستمرة، وسيتم الإعلان عنها فور اعتمادها من محافظ القليوبية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

أشارت مصادر مطلعة إلى أنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية قبل نهاية الأسبوع الجاري، ومن المرجح أن تكون متاحة للطلاب بدءًا من يوم الأربعاء القادم.

وكان طلاب الصف الثالث الإعدادي قد أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 23 يناير 2025، وذلك بأداء امتحاني مادة الجبر والإحصاء ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

عدد الطلاب واللجان في امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

شارك في امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام 122،926 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية في مختلف أنحاء المحافظة.

كما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 3،330 طالبًا، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم 41 طالبًا، بينما أدى 8 طلاب امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية فور ظهورها من خلال بوابة التعليم الأساسي عبر الموقع الرسمي لـ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك عبر الرابط التالي:

🔗 اضغط هنا لعرض النتيجة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية

للحصول على النتيجة، اتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية عبر الرابط:

qalubiaedu.org اختيار الخدمات الإلكترونية الضغط على خدمات البوابة النقر على نتائج الامتحانات إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب الضغط على "عرض النتيجة"

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

أنهى طلاب الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية امتحاناتهم وفق الجدول التالي:

السبت 18 يناير 2025 : امتحان اللغة العربية والتربية الرياضية (نظري)

: امتحان والتربية الرياضية (نظري) الإثنين 20 يناير 2025 : امتحان الهندسة و الدراسات الاجتماعية

: امتحان و الثلاثاء 21 يناير 2025 : امتحان اللغة الإنجليزية و التربية الدينية

: امتحان و الأربعاء 22 يناير 2025 : امتحان العلوم و التربية الفنية

: امتحان و الخميس 23 يناير 2025: امتحان الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية 2025 (الترم الأول)

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توزيع درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول كما يلي:

اللغة العربية : 40 درجة

: اللغة الإنجليزية : 30 درجة

: الرياضيات (جبر وهندسة) : 30 درجة

: الدراسات الاجتماعية : 20 درجة

: العلوم : 20 درجة

: إجمالي درجات الفصل الدراسي الأول: 140 درجة

ماذا بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية؟

بعد ظهور النتيجة، يمكن للطلاب الناجحين في الصف الثالث الإعدادي التقديم إلى المرحلة الثانوية وفقًا للمجموع الذي حصلوا عليه، حيث سيتم لاحقًا الإعلان عن تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية.