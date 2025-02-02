استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2 فبراير 2025

استقر سعر الدولار في البنوك المحلية اليوم الأحد 2 فبراير 2025، عند نفس المستويات التي سجلها في ختام تعاملات يوم السبت الماضي.

وتواصل أسعار الدولار استقرارها على الرغم من الانخفاض الذي شهدته العملة الأمريكية في بعض البنوك المحلية في الأيام الماضية.

أعلى وأقل سعر للدولار اليوم

حسب آخر تحديثات القطاع المصرفي، سجل أعلى سعر للشراء للدولار 50.30 جنيه، بينما سجل أقل سعر للبيع 50.18 جنيه.

البنوك التي شهدت استقرارًا في أسعار الدولار

ظل سعر الدولار ثابتًا في عدة بنوك محلية، أبرزها:

البنك العقاري المصري

بنك القاهرة

بنك الكويت الوطني

المصرف المتحد

بنك فيصل الإسلامي

حيث لم يطرأ أي تعديل على سعر الصرف في هذه البنوك، مما يدل على استقرار العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري.

تفاصيل سعر الدولار في بعض البنوك المصرية

تختلف أسعار الدولار في بعض البنوك، حيث سجلت الأسعار على النحو التالي:

بنك مصر : 50.18 للشراء، 50.28 للبيع.

: 50.18 للشراء، 50.28 للبيع. البنك التجاري الدولي (CIB) : 50.17 للشراء، 50.27 للبيع.

: 50.17 للشراء، 50.27 للبيع. المصرف العربي الدولي : 50.18 للشراء، 50.28 للبيع.

: 50.18 للشراء، 50.28 للبيع. مصرف أبوظبي الإسلامي : 50.20 للشراء، 50.30 للبيع.

: 50.20 للشراء، 50.30 للبيع. البنك العقاري المصري العربي : 50.25 للشراء، 50.35 للبيع.

: 50.25 للشراء، 50.35 للبيع. المصرف المتحد : 50.18 للشراء، 50.28 للبيع.

: 50.18 للشراء، 50.28 للبيع. بنك قناة السويس : 50.20 للشراء، 50.30 للبيع.

: 50.20 للشراء، 50.30 للبيع. البنك الأهلي المصري : 50.18 للشراء، 50.28 للبيع.

: 50.18 للشراء، 50.28 للبيع. بنك الاستثمار العربي : 50.20 للشراء، 50.30 للبيع.

: 50.20 للشراء، 50.30 للبيع. بنك الكويت الوطني : 50.18 للشراء، 50.28 للبيع.

: 50.18 للشراء، 50.28 للبيع. بنك الإسكندرية : 50.18 للشراء، 50.28 للبيع.

: 50.18 للشراء، 50.28 للبيع. البنك المصري الخليجي: 50.19 للشراء، 50.29 للبيع.

الأسواق العالمية وأسعار الدولار

رغم تقلبات السوق العالمية، ما زال الدولار الأمريكي يحافظ على استقرار نسبي مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية، وذلك في الوقت الذي يستمر فيه تأثير الأسعار العالمية على حركة العملات المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب شهدت قفزة عالمية، مما قد يؤثر على باقي الأسواق المالية.