استقرار أسعار الحديد في مصر اليوم الأحد 2 فبراير 2025

شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم الأحد 2 فبراير 2025، استقرارًا ملحوظًا مقارنة أمس، حيث أعلنت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني، أن سعر طن حديد عز سجل تراجعًا طفيفًا قدره 287 جنيهًا، بينما سجل الحديد الاستثماري تراجعًا قدره 80 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم في السوق المصري

سجلت أسعار الحديد في مصر اليوم الأرقام التالية:

حديد عز : 39،000 جنيه للطن.

: 39،000 جنيه للطن. حديد السويس : 36،000 جنيه للطن.

: 36،000 جنيه للطن. الحديد الاستثماري : 36،827 جنيه للطن.

: 36،827 جنيه للطن. حديد بشاي : 36،000 جنيه للطن.

: 36،000 جنيه للطن. حديد ستيل: 36،500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

كما استقرت أسعار الأسمنت اليوم، حيث وصل سعر طن الأسمنت إلى 3،126 جنيهًا.

الاستقرار في الأسواق

تعتبر هذه الأسعار تمثيلًا لاستقرار الأسعار في أسواق الحديد والأسمنت في مصر، بعد فترة من التقلبات التي شهدتها السوق في الأسابيع الماضية.

ويترقب العديد من المستهلكين والمستثمرين في قطاع البناء والتشييد تحركات الأسعار خلال الفترة القادمة.

