موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2025 للمدارس والجامعات

طلاب وجامعات
عودة الفصل الدراسي
عودة الفصل الدراسي الثاني

أيام قليلة فقط تفصلنا عن بداية الفصل الدراسي الثاني 2025، حيث ينتظر الطلاب في مختلف مراحل التعليم بدء الترم الثاني بعد انتهاء إجازة نصف العام. 

وقد ارتفعت عمليات البحث من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة الموعد الرسمي لبداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025.

موعد بداية الترم الثاني 2025

حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025 التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني سيكون يوم السبت 8 فبراير 2025، وذلك بعد انتهاء إجازة نصف العام.

متى تنتهي إجازة نصف العام؟

تستمر إجازة نصف العام حتى يوم الجمعة 7 فبراير 2025، وبذلك يبدأ الطلاب العودة إلى المدارس والجامعات يوم السبت 8 فبراير، لبدء الترم الثاني من العام الدراسي.

استعدادات الطلاب

مع اقتراب موعد استئناف الدراسة، يستعد الطلاب للعودة إلى مقاعدهم الدراسية بعد إجازة طويلة للاستمتاع بالراحة، ويأمل الكثيرون في أن يكون الفصل الدراسي الثاني فرصة لتحقيق المزيد من التفوق الدراسي.

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