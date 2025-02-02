تفاصيل الزيارة المفاجئة لمحافظ أسيوط للوحة كهرباء منطقة الأربعين بحي غرب

قام اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الاحد بزيارة مفاجئة للوحة توزيع كهرباء غرب بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة لهم وجودتها والوقوف على التحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

ورافقه خلالها المهندس محسن محمود رئيس قطاع كهرباء جنوب بأسيوط، والمهندس عصام إبراهيم رئيس قطاعات تشغيل جنوب، وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط، وعصام علاء رئيس قطاع التجاري بأسيوط، والمحاسب عمر محمود مدير عام الشئون التجارية، والمهندس أحمد جوده مدير عام التشغيل بالشركة، ومجدى ميلاد مدير عام إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومصطفى فهمى مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وحرص المحافظ على تفقد لوحة توزيع الكهرباء من الداخل واستمع إلى شرح من المهندس محسن محمود رئيس قطاع كهرباء جنوب بأسيوط عن أهمية لوحة توزيع كهرباء الأربعين جهد 11 كيلو فولت والتي تخدم معظم مناطق حي غرب ومدينة الأربعين وتتكون من خلايا دخول وخلايا خروج وتساهم في تحمل الأحمال الزائدة في الكهرباء وتحسين الجهود وضمان استمرارية التغذية الكهربائية، فضلًا عن عمل تغذية بديلة لتخفيف الأحمال عن المغذيات القائمة كما تفقد خلايا ربط للكابلات الجديدة التي تخدم الأنشطة السكنية والتجارية الجديدة.

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة الإهتمام بصيانة دورية للوحة توزيع الكهرباء لضمان تقديم الخدمة بجودة عالية إلى المواطنين واطمئن على صحة الإجراءات التي تتم عند الطوارئ أو خروج خلية من الخلايا عن الخدمة وأفاد الفني إنه يتم إبلاغ رئيس قسم الهندسة ومهندس التفتيش وبدوره يقوم بإبلاغ التحكم المركزي، ويتم إخطار غرفة عمليات المحافظة عند حدوث أية طوارئ لتقديم الدعم وتذليل أية عقبات لتحسين منظومة العمل وتلبية كافة الاحتياجات.

ووجه أبو النصر بتخصيص مبنى تابع للوحدة المحلية لحي غرب أسيوط بمنطقة الإيواء لصالح شركة الكهرباء لعمل لوحة توزيع كهرباء جديدة لخدمة المواطنين بمنطقتي المعلمين والأربعين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المنطقتين.