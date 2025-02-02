استقرار أسعار الفراخ والبيض في الأسواق اليوم الأحد 2 فبراير 2025

الاقتصاد
الفراخ
الفراخ

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأحد 2 فبراير 2025 استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية وفي بورصة الدواجن، وذلك بعد التراجع الذي سجلته أسعار الفراخ خلال تعاملات يوم الخميس الماضي، حيث انخفض كيلو الفراخ البيضاء بمقدار جنيهين مقارنة بمستواه السابق.

أسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضاء:
بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 84 جنيهًا، بينما تراوح سعره للمستهلك بين 86 و96 جنيهًا.

الفراخ البلدي:
سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن 125 جنيهًا، فيما تراوح سعره للمستهلك بين 126 و132 جنيهًا.

أسعار البيض

كما شهدت أسعار البيض استقرارًا اليوم في الأسواق:

  • كرتونة البيض الأحمر: تراوحت الأسعار بين 160 و165 جنيهًا.
  • كرتونة البيض الأبيض: تراوحت الأسعار بين 155 و160 جنيهًا.
  • كرتونة البيض البلدي: بلغ سعر الكرتونة ما بين 160 و170 جنيهًا.
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