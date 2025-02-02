استئناف إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم

أكدت مصادر بشمال سيناء، اليوم الأحد 2 فبراير 2025، استئناف عملية إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبري العوجة التجاري وكرم أبو سالم، بعد توقفها يوم السبت.

تفاصيل المساعدات

وذكرت المصادر أنه تم تحرك 120 شاحنة مساعدات من أمام معبر رفح البري إلى المعبرين في الجنوب، حيث تتضمن الشاحنات 110 شاحنات مساعدات إنسانية وإغاثية و10 شاحنات وقود وغاز للطهي.

توزيع المساعدات

تم تسليم المساعدات إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة.

حصيلة المساعدات منذ الهدنة



منذ بدء سريان الهدنة، دخلت نحو 3700 شاحنة مساعدات عبر منفذي العوجة التجاري وكرم أبو سالم، محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، الأدوية، المستلزمات الطبية، وغاز الطهي.

إغلاق المعابر في إسرائيل

وكانت عملية إدخال المساعدات قد توقفت يوم السبت بعد إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعبري العوجة التجاري وكرم أبو سالم، بسبب عطلة يوم السبت في إسرائيل.